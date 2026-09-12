Cina: volo in tuta alare sul monte Tianmen

La 12^ edizione del Campionato mondiale di volo in tuta alare della World Wingsuit League (WWL) è in corso dal 6 al 12 settembre sul monte Tianmen, nella provincia centrale cinese dello Hunan.
Sedici atleti provenienti da 11 Paesi si sfidano nella gara di velocità e in quella di precisione.
Guarda il video per vivere l’emozione della “Formula 1 dei cieli”. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)
Sedici atleti provenienti da 11 Paesi si sfidano nella gara di velocità e in quella di precisione.
Guarda il video per vivere l’emozione della “Formula 1 dei cieli”. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)