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Cina: volo in tuta alare sul monte Tianmen

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Set 12, 2026
La 12^ edizione del Campionato mondiale di volo in tuta alare della World Wingsuit League (WWL) è in corso dal 6 al 12 settembre sul monte Tianmen, nella provincia centrale cinese dello Hunan.
Sedici atleti provenienti da 11 Paesi si sfidano nella gara di velocità e in quella di precisione.
Guarda il video per vivere l’emozione della “Formula 1 dei cieli”. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)

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