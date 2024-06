Torna la Fiera Nazionale del Peperone a Carmagnola, dal 30 agosto all’8 settembre

L’edizione 2024 della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola (TO) si terrà dal 30 agosto all’8 settembre , un appuntamento imperdibile per gli amanti del peperone.

La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola è molto più di un semplice evento gastronomico. È una celebrazione della cultura, della tradizione e dell’innovazione agroalimentare e non solo, con importanti ricadute positive per la città. Da 14 anni è riconosciuta come Manifestazione Fieristica di Livello Nazionale, distinguendosi come una delle più prestigiose nel settore enogastronomico e la più grande in Italia dedicata ad un prodotto agricolo. La fiera celebra le eccellenze agroalimentari del territorio, offrendo un ricco programma di intrattenimento per tutte le età. All’interno della Fiera si è negli anni affermato quasi come iniziativa indipendente il Foro Festival, evento collaterale che negli anni ha ospitato molti importanti nomi del panorama della musica e dello spettacolo, anche a livello internazionale. Per 10 giorni sono previsti eventi gastronomici con piatti tipici e sperimentazioni, appuntamenti culturali e artistici, spettacoli e concerti.

Sarà SGP Grandi Eventi ad organizzare per i prossimi 3 anni la storica Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, giunta alla sua 75esima edizione. SGP Grandi Eventi è leader nella gestione e realizzazione di manifestazioni di rilievo nazionale, specialmente grandi festival di taglio enogastronomico