Salumi e formaggi protagonisti: 2 cicli di incontri gastronomici organizzati in provincia di Asti

A partire da oggi, 10 gennaio 2023, tornano le serate/corso organizzate dal Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, dedicate a chi vuole affacciarsi al mondo dell’enogastronomia, per approfondire diversi aspetti dei prodotti del territorio.

Le serate si svolgeranno a partire dalle 20.30 nella sede del Consorzio in Cocconato (AT), via Vittorio Veneto 1. Il costo è di 70 euro a persona per 1 corso, 120 euro per entrambi.

I temi di gennaio

Invito all’assaggio dei salumi: tre incontri tenuti dallo chef Sergio Pelizzoli , discepolo di Escoffier, per fornire gli strumenti utili a un acquisto consapevole dei salumi.

Assaggio di sette salami crudi accompagnato da un calice di Barbera di Cocconato e grissini da farina Gran Piemonte

Assaggio di sette prosciutti crudi accompagnato da un calice di Barbera di Cocconato e grissini da farina Gran Piemonte

Assaggio di vari salumi cotti accompagnato da un calice di Barbera di Cocconato e grissini da farina Gran Piemonte

I formaggi del nostro territorio : serate d’incontro con le realtà casearie locali con assaggi e spiegazioni delle tecniche utilizzate nella fase di produzione del formaggio.

serate d’incontro con le con delle tecniche utilizzate nella fase di produzione del formaggio. 19/01 – Capre e Cavoli https://www.capreecavoli.com/

– Capre e Cavoli https://www.capreecavoli.com/ 26/01 – Casa Costa http://www.casacosta.it/

– Casa Costa http://www.casacosta.it/ 31/01 – Bricco della Croce https://www.instagram.com/briccodellacroce/