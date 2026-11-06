Cucina Economia IN EVIDENZA Video

‘Olioliva Week’: ad Imperia il confronto sul futuro dell’olivicoltura

Di

Nov 6, 2026


IMPERIA (ITALPRESS) – A Imperia torna Olioliva Week 2026, la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria che celebra la cultura dell’olio extravergine e la cultivar Taggiasca. Una settimana di incontri, ricerca, degustazioni e opportunità di business dedicata al futuro dell’olivicoltura. Il programma approfondisce la cultura dell’olio e delle olive da tavola, il rapporto tra alimentazione e salute, l’innovazione tecnologica e l’economia circolare. Un dialogo che mette in relazione ricerca scientifica ed esperienza dei produttori, per tradurre le conoscenze in opportunità di sviluppo e apertura ai mercati internazionali.
f32/mrc/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Longevity Magazine – Puntata del 7/11/2026

Nov 7, 2026
Attualità IN EVIDENZA Sport Viaggiando

Quando la passione detta la rotta: l’ascesa inarrestabile del turismo sportivo nel mondo

Nov 7, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 7 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 6, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Longevity Magazine – Puntata del 7/11/2026

Nov 7, 2026
Attualità IN EVIDENZA Sport Viaggiando

Quando la passione detta la rotta: l’ascesa inarrestabile del turismo sportivo nel mondo

Nov 7, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: il Venezia vince 2-1 lo scontro-salvezza con l’Udinese

Nov 7, 2026
Motori Sport

Formula Uno: Antonelli svetta nelle seconde libere in Brasile, Ferrari lontane

Nov 6, 2026