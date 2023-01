Tornano in presenza gli incontri promossi da Confagricoltura Donna Alessandria, l’associazione che riunisce le donne imprenditrici impegnate in agricoltura. Il tema del ciclo di conferenze quest’anno sarà: “Le signore verdure”.

Gli appuntamenti

Si terranno ad Acqui Terme, nella sede di palazzo Robellini (piazza Levi 7), concessa dal Comune di Acqui Terme che patrocina l’iniziativa.

giovedì 26 gennaio, dalle 17 alle 19 – relatore Marco Visca , dottore agronomo, già dirigente tecnico di Confagricoltura Alessandria. Introdurrà il tema delle produzioni locali e dei diversi marchi di tutela (De.co, Pat, Dop e Igp).

– relatore , dottore agronomo, già dirigente tecnico di Confagricoltura Alessandria. Introdurrà il (De.co, Pat, Dop e Igp). giovedì 2 febbraio, dalle 17 alle 19 – relatore Giorgio Borsino, medico e specialista in alimentazione. Si parlerà del ruolo delle verdure nell’alimentazione , delle proprietà delle stesse e del loro utilizzo in cucina .

– relatore Giorgio Borsino, medico e specialista in alimentazione. Si parlerà del , delle proprietà delle stesse e del loro . giovedì 9 febbraio, Enoteca regionale di Acqui, ore 20 – cena di degustazione, il cui ingrediente principale sarà ovviamente la verdura.

Le parole

La presidente di Confagricoltura Donna Michela Marenco spiega: “Che le verdure debbano essere alla base della piramide alimentare, è un elemento ormai noto. Non tutti sanno, però, cosa si produce nella nostra provincia e quali sono le eccellenze del territorio. L’alessandrino è, per varietà di colture, una zona di grandi ricchezze e potenzialità, con prodotti unici che ben possono diventare strumento di promozione territoriale e di stile di vita più sano. Si parla di ‘resilienza’ e ‘produzioni a chilometro zero’, poi si acquistano prodotti fuori stagione o di altre parti del mondo. Conoscere meglio cosa si coltiva nei nostri campi è un modo per crescere come comunità”.