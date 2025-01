ROMA (ITALPRESS) – Un polpettone leggero e digeribile, perfetto per chi desidera mantenersi in forma senza rinunciare al gusto! Carne di vitello, uova e peperoni sono gli ingredienti principali di questa ricetta, ideale anche per chi sta seguendo un regime alimentare per perdere peso. A proporlo è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata de La Salute Vien Mangiando.

sat/mrv

Navigazione articoli