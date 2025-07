Gli italiani sognano più tempo per cibo e convivialità

ROMA (ITALPRESS) – In un mondo che corre sempre più veloce, gli italiani sognano di rallentare. E magari farlo davanti a un buon piatto. Secondo il nuovo Rapporto “Il tempo e il cibo. La food obsession tra rappresentazione dei media e comportamenti di consumo” del Censis per Camst group, il 76,7% degli italiani vorrebbe più tempo per fare ciò che ama, e tra le attività più ambite ci sono proprio quelle legate al cibo: cucinare, mangiare con calma e godersi un pasto in compagnia. Il problema? I ritmi frenetici della vita moderna, complici anche smartphone e tecnologia, che rubano spazio alle pause e ai momenti di relax.

