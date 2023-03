Etichette del vino e smaltimento ambientale: cambiano le regole. CIA attiva un servizio

Cambio delle regole per i produttori e commercianti di vino: è entrato in vigore dal 1° gennaio l’obbligo di etichettatura ecologica per gli imballaggi (bottiglia/bag in box...) e non è più possibile immettere in commercio contenitori che non abbaiano le indicazioni per un corretto smaltimento.

Gli imballaggi già in commercio, o etichettati al 1° gennaio 2023, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte, così come per tutte le etichette acquistate in data antecedente all’entrata in vigore del regolamento potranno essere applicate sulle confezioni fino a esaurimento scorte. Praticamente vanno usate tutte le vecchie etichette finché non sono finite.

Il servizio di Cia Alessandria

È stato attivato un servizio di consulenza dedicato: il referente è il responsabile del Settore Vitivinicolo Roberto Parisio, affiancato da avvocati esperti in materia, tra cui Saverio Biscaldi. Spiega Parisio: “La legge non è retroattiva e quindi permette di portare ad esaurimento le scorte di etichette presenti in cantina. Il Ministero della Transazione Ecologica ha rilasciato linee guida per l’etichettatura degli imballaggi, reperibili sul sito ministeriale. Alcuni produttori hanno risolto il problema con il QR Code, che deve però riportare un simbolo o una scritta con la quale si capisca che inquadrando si è indirizzati ad una pagina riguardante lo smaltimento ambientale”.

Gli obblighi dei produttori

In particolare, in relazione al settore vitivinicolo, i produttori devono indicare la natura dei materiali di imballaggio con 3 obblighi: 1) inserimento di un codice che identifichi il materiale utilizzato, per esempio il sughero per il tappo, il vetro per la bottiglia o l’alluminio per la capsula; 2) l’insieme dei materiali che compongono la confezione (divisi per codice CONAI); 3) indicazioni sulla raccolta differenziata per spiegare come avviene il conferimento a fine vita dell’imballo.

Info

Uffici Cia

www.ciaal.it

[email protected].