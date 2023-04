Aperitivo e piatto solidali in occasione della settimana dell’Intelligenza Artificiale

In occasione della settimana italiana dedicata all’Intelligenza Artificiale, è in programma il sempre più apprezzato Aperitivo solidale, accompagnato da un gustoso piatto della ricerca, per la raccolta fondi da destinare a Solidal per la Ricerca.

All’ osteria contemporanea Favorite! (via Inviziati 1/B), all’interno del Collegio Universitario Santa Chiara, si proporrà fino a domenica 23 aprile il Piatto della ricerca che, a pranzo e cena, dà la possibilità di gustare vitello tonnato con ratatuia piemontese.

Alle 18.30 di giovedì 20 aprile , invece, con 15 euro, si potrà avere l’Aperitivo solidale, che propone gnocco fritto con lardo di mangalica, tagliere di salumi misti, insalata di tome, ratatuia piemontese, frittatina di erbe selvatiche, vitello tonnato e un calice di vino.

Parte del ricavato andrà quindi ad aiutare la ricerca svolta all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria , tra cui quella del Laboratorio sull’Intelligenza Artificiale che svolge ricerca su un ampio spettro di metodologie, dal machine learning al deep learning alla rappresentazione della conoscenze e al ragionamento automatico, dal Process mining all’analisi di conformità.

L’intelligenza artificiale è una naturale applicazione in ambito sanitario, poiché i nuovi interrogativi e dubbi posti dai medici sono banco di prova, stimolo e sfida per la ricerca in informatica.

Info

Aperitivo solidale – inviare Whatsapp al 351-6304935 ,

Ricerca – bonifico con Iban: IT52 S 05034 10408 000000005537