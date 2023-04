Dopo il successo del primo ciclo di incontri ad Acqui Terme, arriva anche a Tortona il format proposto da Confagricoltura Donna Alessandria dal titolo “Le Signore Verdure”. I primi 2 incontri, gratuiti e aperti al pubblico, si terranno a palazzo Municipale, Sala Romita, concessa dal Comune di Tortona che patrocina l’iniziativa, il giorno 20 aprile (17-19) e il 27 aprile (17-19).

Gli appuntamenti

Giovedì 20 aprile – il relatore Marco Visca , dottore agronomo, introdurrà il tema delle produzioni locali e dei diversi marchi di tutela (De.co, Pat, Dop e Igp).

– il relatore , dottore agronomo, introdurrà il tema delle e dei diversi (De.co, Pat, Dop e Igp). Giovedì 27 aprile – il relatore Giorgio Borsino , medico e specialista in alimentazione, parlerà del ruolo delle verdure nell’alimentazione , delle proprietà delle stesse, dei benefici per la salute e dell’utilizzo in cucina.

il relatore , medico e specialista in alimentazione, parlerà del ruolo delle , delle proprietà delle stesse, dei e dell’utilizzo in cucina. Giovedì 4 maggio – terzo e conclusivo, alle ore 20, si terrà presso il ristorante Il Carrettino a Rivalta Scrivia (prenotazione entro il 29 aprile al n. 0131-43151) e consiste in una cena di degustazione con piatti a base di verdure abbinati ai vini del territorio.

La parole

“La provincia di Alessandria è una delle più ricche per varietà di specie coltivate. Come donne impegnate in agricoltura, riteniamo sia di grande importanza diffondere la conoscenza dei suoi prodotti d’eccellenza che possono diventare veicolo di promozione”, ha spiegato la presidente di Confagricoltura Donna Michela Marenco.

“Si parla sempre più spesso di ‘sostenibilità ambientale’, salvo poi acquistare prodotti fuori stagione o provenienti da altre parti del mondo. Riteniamo che conoscere cosa si coltiva nei nostri campi e come utilizzarlo al meglio sia un modo per crescere e migliorarci”, ha sottolineato la presidente di Confagricoltura Alessandria Paola Sacco.

Per il direttore Cristina Bagnasco, invece: “Confagricoltura Donna Alessandria associa imprenditrici agricole, coltivatrici dirette, pensionate, dipendenti di aziende agricole e figure professionali collegate al settore primario. Ha lo scopo di favorire la reciproca conoscenza, divulgare informazioni sulle nuove realtà dell’agricoltura, dibattere i problemi della donna nel contesto agricolo per migliorare la qualità della”.