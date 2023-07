Si cercano donazioni per il “Rifugio Branco Felice”

Riceviamo e pubblichiamo:

Ciao sono Andrea del Rifugio Branco Felice che ospita cani provenienti da situazioni drammatiche.

Il Rifugio è per loro un luogo sicuro dove poter vivere che non sia un gelido box di canile o la strada. Qui sono tutti amati e coccolati.

Gli animali da salvare sono sempre di più e spesso siamo costretti a rifiutare per motivi economici.

Ci servono aiuti, anche una piccola donazione può essere di grande aiuto. In questo modo potremo accogliere più animali, sottraendoli al rischio di incidenti, avvelenamento o altro. PER AIUTARLI: – Postepay: 4023601025411265 – RMONDR66E16D612I – Bonifico: Iban IT51V0608547500000000023297

Associazione Culturale Branco Felice

Grazie a nome di tutti i pelosetti…