Ancora pochi giorni per l’asta di 49 diamanti donati dalla Paglieri spa per aiutare l’Ospedale di Alessandria

C’è ancora tempo fino al 24 novembre per fare la propria offerta e aggiudicarsi uno, o più, dei 49 diamanti donati nel 2022 dalla Paglieri S.p.A per aiutare la ricerca dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

I diamanti furono donati da Paglieri dopo il Concorso a Premi “Da sempre… per sempre” e prevedeva nel regolamento che le pietre preziose non assegnate sarebbero state devolute all’AO AL. E così lo scorso ottobre si aprì l’asta di “Fai brillare la ricerca” e le prime buste sono già arrivate. Ma fino all’apertura (dopo metà dicembre) non si saprà a chi andranno, diventando poi un’importante sostegno per la ricerca a ‘km zero’ e un regalo solidale per il prossimo Natale.

Come partecipare all’asta

base di 1.150,00 euro per ogni singolo diamante, in un plico sigillato secondo le indicazioni presenti nel bando scaricabile dalla pagina Inviare la propria offerta, che dovrà partire da una, in un plico sigillato secondo le indicazioni presenti nel bando scaricabile dalla pagina www.ospedale.al.it/it/asta-diamanti

Le buste si potranno presentare fino alle ore 12 di venerdì 24 novembre 2023 all’Ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria in via Santa Caterina da Siena 30, nelle seguenti modalità:

a mano dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 15,30;

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 15,30; via pec all’indirizzo [email protected] ;

all’indirizzo ; con raccomandata.

L’apertura delle offerte sarà poi svolta nella giornata di mercoledì 29 novembre.

I diamanti, taglio brillante naturale, hanno un peso di circa 0,50 carati, colore I, purezza SI1 e sono forniti di garanzia internazionale e astucci sigillati.