Zelensky: “Lunedì vedrò Trump, ok all’incontro trilaterale”

Ago 16, 2025

KIEV (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà lunedì a Washington il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo il vertice in Alaska con l’omologo russo Vladimir Putin. Lo ha reso noto su X Zelensky. “Abbiamo iniziato con colloqui individuali prima di invitare i leader europei a unirsi a noi – scrive -. La chiamata è durata più di un’ora e mezza, inclusa circa un’ora di conversazione bilaterale con il presidente Trump. L’Ucraina ribadisce la sua disponibilità a lavorare con il massimo impegno per raggiungere la pace”. Trump “ha informato del suo incontro con il leader russo e dei punti principali della loro discussione. E’ importante che la forza dell’America abbia un impatto sull’evoluzione della situazione. Sosteniamo la proposta del presidente Trump di un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia”. “L’Ucraina – aggiunge – sottolinea che le questioni chiave possono essere discusse a livello di leader e che un formato trilaterale è adatto a questo scopo. E’ importante che gli europei siano coinvolti in ogni fase per garantire solide garanzie di sicurezza insieme all’America. Abbiamo anche discusso dei segnali positivi provenienti dalla parte americana in merito alla partecipazione alla garanzia della sicurezza dell’Ucraina. Continuiamo a coordinare le nostre posizioni con tutti i partner. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando”.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

