Zelensky: “La Russia sta cercando di sottrarsi all’incontro”

Ago 22, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Al momento, i segnali inviati dalla Russia sono semplicemente indecenti. Stanno cercando di sottrarsi alla necessità di organizzare un incontro. Non vogliono porre fine alla guerra”. Lo ha detto, nel corso del suo discorso quotidiano sui social media, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accusando la Russia di volere evitare la necessità di convocare un vertice fra lui e Vladimir Putin, malgrado gli sforzi degli Stati Uniti.
