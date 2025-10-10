Attualità IN EVIDENZA Politica

Zelensky: “I droni russi sulla Polonia sono un precedente pericoloso per l’Europa”

Set 10, 2025

ROMA (ITALPRESS) “Oggi c’è stato un ulteriore passo avanti nell’escalation: i droni russo-iraniani hanno operato nello spazio aereo della Polonia, nello spazio aereo della NATO. Non si è trattato di un singolo drone che si può definire un incidente, ma di almeno otto droni d’attacco puntati verso la Polonia. Un precedente estremamente pericoloso per l’Europa”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha aggiunto: “Se ci saranno ulteriori misure dipenderà interamente dal coordinamento e dalla forza della risposta. I russi devono subirne le conseguenze. La Russia deve sentire che la guerra non può essere estesa e che dovrà essere interrotta. La pausa nelle sanzioni è durata troppo a lungo. Ritardare le restrizioni alla Russia e ai suoi complici significa solo aumentare la brutalità degli attacchi. Sono necessarie armi sufficienti per scoraggiare la Russia. E’ necessaria una risposta forte, e non può che essere una risposta congiunta di tutti i partner: Ucraina, Polonia, tutti gli europei, gli Stati Uniti”.

