Attualità Cronaca Video

Venezuela, liberato il giornalista italiano Pilieri

Di

Gen 9, 2026


CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – C’è anche il giornalista italiano Biagio Pilieri tra i detenuti politici che nelle ultime ore sono stati liberati dalle autorità venezuelane. Un video pubblicato su X dal Sindacato nazionale dei giornalisti del Venezuela mostra le prime immagini di Pilieri fuori dal carcere. Era detenuto a El Helicoide, sede del Servizio d’Intelligence Nazionale Bolivariano. Prima di lui era stato liberato l’imprenditore italiano Luigi Gasperin, mentre crescono le speranze per un imminente scarcerazione del cooperante Alberto Trentini, detenuto dal 15 novembre 2024.

sat/gtr
(Fonte video: profilo X Sntp (Sindacato nazionale dei giornalisti del Venezuela)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Genova: sequestrate al Porto 2,38 tonnellate di cocaina, valore di 1.5 miliardi di euro

Gen 9, 2026
Attualità Cronaca Video

Catania: corsa clandestina di cavalli, 15 denunce

Gen 9, 2026
Economia Video

ISEE: come cambia il calcolo nel 2026

Gen 9, 2026

Ti sei perso...

Sport

Tennis: Musetti conquista un posto in semifinale all’ATP 250 di Hong Kong

Gen 9, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Genova: sequestrate al Porto 2,38 tonnellate di cocaina, valore di 1.5 miliardi di euro

Gen 9, 2026
Attualità Cronaca Video

Venezuela, liberato il giornalista italiano Pilieri

Gen 9, 2026
Attualità Cronaca Video

Catania: corsa clandestina di cavalli, 15 denunce

Gen 9, 2026