Venezuela, liberato il giornalista italiano Pilieri

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – C’è anche il giornalista italiano Biagio Pilieri tra i detenuti politici che nelle ultime ore sono stati liberati dalle autorità venezuelane. Un video pubblicato su X dal Sindacato nazionale dei giornalisti del Venezuela mostra le prime immagini di Pilieri fuori dal carcere. Era detenuto a El Helicoide, sede del Servizio d’Intelligence Nazionale Bolivariano. Prima di lui era stato liberato l’imprenditore italiano Luigi Gasperin, mentre crescono le speranze per un imminente scarcerazione del cooperante Alberto Trentini, detenuto dal 15 novembre 2024.

sat/gtr

(Fonte video: profilo X Sntp (Sindacato nazionale dei giornalisti del Venezuela)