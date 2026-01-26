Attualità IN EVIDENZA Politica

USA, Trump: “Io e il governatore del Minnesota Walz sulla stessa lunghezza d’onda”

Di

Gen 26, 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Governatore Tim Walz mi ha chiamato chiedendomi di collaborare per quanto riguarda il Minnesota. E’ stata un’ottima chiamata e, in effetti, sembravamo essere sulla stessa lunghezza d’onda. Ho detto al governatore Walz che avrei fatto chiamare Tom Homan e che ciò che stiamo cercando sono tutti i criminali in loro possesso. Il Governatore, con grande rispetto, ha capito e gli parlerò prossimamente”. Così sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, facendo riferimento a Tom Homan, che durante l’amministrazione Obama aveva guidato il dipartimento deportazione dell’ICE, Immigration and Customs Enforcement. “Era felice che Tom Homan andasse in Minnesota, e lo sono anch’io! Abbiamo avuto un enorme successo a Washington D.C., Memphis, Tennessee, e New Orleans, Louisiana, e praticamente in ogni altro posto che abbiamo “toccato” e, anche in Minnesota, la criminalità è in forte calo, ma sia il governatore Walz che io vogliamo migliorare la situazione”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Economia IN EVIDENZA

Cina: a Pechino aumentano le imprese finanziate con investimenti esteri

Gen 27, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 27 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 26, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Campania, Fico “Ddl sul salario minimo primo provvedimento approvato da Giunta”

Gen 26, 2026

Ti sei perso...

Calcio Sport

Serie A: Udinese corsara al Bentegodi, Verona sconfitto 3-1

Gen 27, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Cina: a Pechino aumentano le imprese finanziate con investimenti esteri

Gen 27, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 27 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 26, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

USA, Trump: “Io e il governatore del Minnesota Walz sulla stessa lunghezza d’onda”

Gen 26, 2026