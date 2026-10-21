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Il Cremlino sull’Ucraina: “Pronti a negoziati trilaterali verso al 10 novembre”

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Ott 21, 2026

SAN PIETROBURGO (RUSSIA) (ITALPRESS) – “La situazione è stata rivalutata, tenendo conto anche dei segnali ricevuti dagli americani, e il nostro presidente (Vladimir Putin) ha informato Steve Witkoff che siamo, in linea di principio, pronti a riprendere i negoziati trilaterali intorno al 10 novembre”. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo, Jury Ushakov, secondo quanto pubblicato dal Cremlino. Ushakov ha rilasciato le dichiarazioni al termine dell’incontro tra il presidente russo, Vladimir Putin, e l’inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff oggi a San Pietroburgo. “E’ importante sottolineare che è stato discusso nello specifico il tema di una possibile ripresa dei negoziati trilaterali tra i rappresentanti di Russia, Stati Uniti e Ucraina”, ha precisato Ushakov. “Il presidente russo ha elogiato gli sforzi di mediazione dell’amministrazione statunitense, di Donald Trump in persona e dei suoi rappresentanti speciali, per aver trovato soluzioni reciprocamente accettabili”, ha ancora detto il consigliere russo.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

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