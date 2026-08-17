Trump riduce le esercitazioni con la Corea del Sud: “Pyongyang rispettosa”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “In virtù del mio ottimo rapporto con Kim Jong Un, presidente della Corea del Nord, non sono contento del fatto che gli Stati Uniti abbiano, già da tempo, accettato di partecipare alle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un messaggio su Truth, precisando di avere disposto una riduzione delle esercitazioni militari con la Corea del Sud. “Queste esercitazioni non solo sono costose, con gran parte dei costi a carico degli Stati Uniti (come al solito!), ma inviano un segnale totalmente inappropriato e ostile a un Paese che, fin da quando Donald J. Trump è stato presidente, si è sempre dimostrato non minaccioso e rispettoso. Pertanto, e dato che ormai è troppo tardi per annullarle, ho incaricato il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di ridurre sostanzialmente le esercitazioni militari congiunte”, ha scritto il capo della Casa Bianca. “Anche se in qualche modo non correlato (?), di recente ho chiesto al presidente della Corea del Sud se volesse unirsi a noi nella denuclearizzazione della Repubblica Islamica dell’Iran, e mi hanno risposto: No, grazie”, ha concluso Trump.

(ITALPRESS).

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