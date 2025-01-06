Attualità IN EVIDENZA Politica

Trump: “La guerra in Ucraina è una vergogna che deve finire”

Set 6, 2025

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La guerra in Ucraina è una vergogna, voglio che finisca o sarà l’inferno”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa dallo Studio Ovale alla Casa Bianca. “Ho messo fine a 7 guerre: pensavo che quella in Ucraina sarebbe stata quella più semplice. Ma se la guerra non finirà, altri pagheranno”.
Il presidente Usa sta diventando sempre più pessimista sulla fine della guerra in Ucraina. Secondo quanto riporta la NBC, citando due alti funzionari dell’amministrazione, nonostante Trump non stia abbandonando la speranza di porre fine ai combattimenti, non nutre alcuna speranza sulle probabilità di pace o sulla possibilità di far incontrare Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. La NBC riferisce inoltre che, se si raggiungesse un accordo di pace, un’ipotesi sarebbe l’istituzione di una zona cuscinetto monitorata dagli Stati Uniti, che comprenderebbe una vasta zona demilitarizzata, i cui confini non sono ancora stati decisi.
