Attualità IN EVIDENZA Politica

Trump: “La guerra a Gaza deve finire, danneggia l’immagine di Israele”

Di

Set 2, 2025

WASHINGTON (ITALPRESS) – La guerra nella Striscia di Gaza “sta danneggiando” Israele. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, in un’intervista a Daily Caller: “Prima Israele al Congresso aveva la lobby più forte di qualsiasi altro, di qualsiasi azienda o società o Stato che abbia mai visto. C’era un tempo in cui se volevi far politica non potevi parlarne male. Ora non è più così e sono un po’ sorpreso di vederlo. La gente si è dimenticata del 7 ottobre”.

“Le persone negano che sia mai successo, sono negazionisti. C’è gente che nega l’Olocausto sia mai avvenuto. Quindi, quella guerra deve finire. Sta danneggiando Israele. Non c’è dubbio. Possono vincere la guerra, ma non stanno vincendo sulle pubbliche relazioni. E questo sta facendo loro del male”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

