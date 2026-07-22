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Tour mondiale della Amerigo Vespucci, in Canada dal 23 luglio

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Lug 22, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Prosegue in Canada il viaggio della Amerigo Vespucci, la Nave Scuola della Marina Militare. Nell’ambito della Campagna in Nord America 2026 iniziata a Genova lo scorso 9 maggio, sta per arrivare nella provincia del Quebec dove farà due soste, a Quebec City dal 23 al 27 luglio, e a Montreal dal 29 luglio al 3 agosto. abr/gtr
(Fonte video: ufficio comunicazione Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America)

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