Terme di Sciacca, il governatore Schifani: “Progetto strategico per risolvere un problema storico”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi si è compiuto un passaggio decisivo per il futuro delle terme di Sciacca. Ci avviciniamo, infatti, alla soluzione di un problema storico grazie a un progetto strategico nel quale il mio governo crede fortemente fin dal primo giorno, accogliendo anche l’utile suggerimento del presidente del gruppo parlamentare del Pd all’Ars, Michele Catanzaro. Un risultato ottenuto grazie alla caparbietà e allo spirito di collaborazione tra gli uffici che hanno permesso di superare numerose criticità, anche sotto il profilo burocratico. Andiamo avanti con l’obiettivo di restituire, nel più breve tempo possibile, piena funzionalità a un patrimonio unico e creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro grazie al rilancio del turismo termale”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, tramite un video. vbo/mca2

(Fonte video: Regione Siciliana)

Navigazione articoli