Il ministro degli Esteri Tajani: “Relazioni con Iran e Siria decisive per la liberazione di Sala”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è stato un dialogo continuo e la nostra intelligence, la diplomazia, il governo hanno fatto il massimo. Essere un Paese come il nostro che ha rapporti con tutti i paesi dell’area del Medio Oriente, anche con quelli di cui non condivide politiche e azioni, rende possibile agire con efficacia anche di fronte a grandi difficoltà. Non a caso noi abbiamo tenuto aperti i rapporti politici con l’Iran, abbiamo tenuto aperta l’ambasciata in Siria, dove andrò domani dopo che si sarà riunito il Quintetto”. A dirlo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando al “Corriere della Sera” della liberazione della giornalista Cecilia Sala dopo 21 giorni in carcere a Teheran. “La liberazione dell’ingegnere iraniano Abedini? Sono due cose separate, lo hanno spiegato anche le autorità iraniane. Il caso Abedini è trattato dalle autorità giudiziarie italiane, vedremo cosa succederà. Poi, eventualmente, sarà di competenza del ministro della Giustizia.

Quanto a Elon Musk e al suo legame con l’Italia, si tratta di un privato cittadino e un grandissimo imprenditore. Quando sarà al governo dovrà misurare le sue dichiarazioni. Per quanto riguarda il sistema di comunicazioni satellitari della sua azienda, parliamo di una scelta tecnologica che deve fare lo Stato italiano. Io non ho preclusioni. Si sceglierà il meglio per garantire i servizi necessari alle nostre amministrazioni”.

