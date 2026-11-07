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Tajani: “Non mi faccio intimidire da hacker filorussi, è in atto una guerra ibrida”

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Nov 7, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Un gruppo di hacker filorussi ha deciso di porre una taglia sulla mia persona e sulla mia famiglia; insomma, sono disposti a pagare per avere informazioni sulla mia vita privata e sulla mia attività politica. È ovvio che l’obiettivo è quello di intimidirmi. Io non mi faccio mettere paura da nessuno: continuerò a difendere le ragioni dell’Ucraina, a lavorare per la pace, e perché non si ripeta mai più quello che è successo, cioè che un paese, la Federazione Russa, invada un altro paese per imporre la propria volontà”. Così in un video sui social il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.sat/mca3
(fonte video: pagina Facebook Antonio Tajani)

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