Attualità Costume & Società IN EVIDENZA Video

Spiagge italiane, boom di mozziconi e plastica

Di

Apr 19, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Sulle spiagge italiane cresce l’emergenza rifiuti, e tra i più diffusi ci sono i mozziconi di sigaretta. A lanciare l’allarme è Legambiente con l’indagine Beach Litter, diffusa in occasione della Giornata nazionale del mare. In dodici anni di monitoraggi sono stati raccolti oltre 50.000 mozziconi, con una media di 77 ogni 100 metri di spiaggia. Si tratta del secondo rifiuto più presente dopo la plastica, che da sola rappresenta l’80% dei rifiuti totali. Un problema tutt’altro che marginale: i filtri di sigaretta, composti da plastica, impiegano anni a degradarsi e rilasciano sostanze tossiche e microplastiche, con effetti dannosi sugli ecosistemi marini. A rischio anche specie protette come la Caretta caretta e il fratino, simbolo delle spiagge italiane. Nonostante le sanzioni previste, il fenomeno resta diffuso e legato a comportamenti scorretti e alla carenza di controlli. Per questo torna la campagna “Spiagge e Fondali Puliti”, con decine di iniziative in tutta Italia per sensibilizzare cittadini e istituzioni. L’obiettivo è chiaro: ridurre i rifiuti, proteggere il mare e promuovere una maggiore responsabilità collettiva. Perché la tutela delle coste passa anche dai gesti quotidiani.
mgg/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Eventi IN EVIDENZA

Il Papa in Angola: “Costruire la speranza del futuro”

Apr 19, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Dalla Regione Piemonte 14.4 milioni di euro per sostenere l’agricoltura di montagna

Apr 19, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Il vice-presidente Vance ringrazia Papa Leone: “I disaccordi ci sono, ma la realtà è complessa”

Apr 19, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria, 9 vittorie di fila per blindare il 3° posto

Apr 19, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: niente reti tra Cremonese e Torino

Apr 19, 2026
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Il Papa in Angola: “Costruire la speranza del futuro”

Apr 19, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA Video

Spiagge italiane, boom di mozziconi e plastica

Apr 19, 2026