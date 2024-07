Fedeli “Nel 2023 dati Siae più che incoraggianti”

ROMA (ITALPRESS) – “Con questo rapporto 2023 siamo orgogliosi di poter portare dei dati che non sono più solo incoraggianti, come abbiamo detto lo scorso anno, che ci permettevano di metterci alle spalle il Covid, ma sono dei dati che ci rappresentano l’industria spettacolistica e culturale che si dimostra veramente forte e con un incremento veramente sostenuto, più del 30% di valore complessivo della spesa rispetto al 2022”. Lo ha detto Matteo Fedeli, direttore generale della Siae a margine della presentazione del rapporto annuale. “Nel 2023 abbiamo raggiunto 4,2 miliardi di spesa e con più di 265 milioni di spettatori ci rappresenta un’industria che è veramente forte e che sta migliorando in tutti i suoi comparti” ha aggiunto.

