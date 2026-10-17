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Roma: spaccio di droga in centro Italia, 8 misure cautelari

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Ott 17, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Dalla Capitale riforniva di stupefacenti le piazze di spaccio del centro Italia, a beneficio di pusher “attivi” in Roma, nel Lazio ed altre Regioni. Era questa l’attività di una giovane organizzazione criminale, fermata dalla polizia di Stato che ha effettuato otto misure cautelari, di cui 7 in carcere, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. In soli 6 mesi, gli investigatori hanno documentato una movimentazione di oltre 4 quintali di hashish e circa 1 kg di cocaina, per un valore commerciale stimabile in più di 350.000 euro.lcr/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

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