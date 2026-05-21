Verbania: smantellata una rete di spaccio, 5 arresti

TORINO (ITALPRESS) – Cinque arresti, 4 in carcere e 1 ai domiciliari, tra Verbania e Domodossola al termine dell’operazione “Nuova Domus”, condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Verbania contro un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga, alle estorsioni e alla detenzione di armi. Al vertice del gruppo, secondo gli investigatori, un giovane di 25 anni residente a Domodossola, ritenuto il “Dominus” del sodalizio. L’indagine, coordinata dalla Procura e culminata con un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Verbania, ha fatto emergere una struttura definita “resiliente”, capace di rigenerarsi rapidamente dopo arresti e sequestri.tvi/mca2

(Fonte video: Carabinieri)

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