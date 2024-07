Sisma 2016, Castelli “Cambio di passo sulla ricostruzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Già nel 2023 avevamo liquidato la cifra record di 1,3 miliardi alle imprese che stanno lavorando nei cantieri del sisma, rispetto a quel record stiamo ulteriormente migliorando con un +17% che ci fa pensare che finalmente abbiamo snellito a sufficienza l’insieme delle procedure che per tanti anni avevano frapposto ostacoli a uno

sviluppo fluido della ricostruzione”. Lo ha detto il Commissario Straordinario per la

Riparazione e la Ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, a margine della conferenza stampa di presentazione del Rapporto sulla ricostruzione del Centro Italia a Roma.

Passi avanti “anche per la ricostruzione pubblica, che tradizionalmente rappresenta un po’ la cosa più difficile e macchinosa e indaginosa: rispetto a un complesso di opere pubbliche pari a 4,2 miliardi, per più di 3 mila opere, abbiamo avviato il 95% delle procedure e confidiamo

che già un buon 25% possa vedere l’avvio concreto dei lavori entro l’anno”.

