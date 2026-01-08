Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Sicurezza, il ministro Piantedosi: “Nel 2025 reati ridotti del 3,5%”

Di

Gen 8, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Le statistiche sulla delittuosità nel 2025 fanno registrare una generalizzata riduzione dei reati del 3,5%: le violenze sessuali calano del 7,5%, i maltrattamenti in famiglia dell’8%, le lesioni del 4%, i furti del 6%, le rapine del 4,5%, le estorsioni del 5%, lo sfruttamento della prostituzione del 9%”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il Question Time in Senato.

“Questo Governo non solo sta ottenendo incoraggianti risultati sul fronte della sicurezza, ma ha drasticamente ridotto gli sbarchi, ha aumentato del 12% ogni anno i rimpatri che, oggi, sfiorano i 7.000 annui complessivi. Ritengo ci sia sicuramente ancora tanto da fare, anche un singolo episodio delittuoso tocca le nostre coscienze e ci impegna a fare di più e meglio, ma le politiche di questo esecutivo manifestano segnali di efficacia e mi ritengo motivato a proseguire con ulteriori prossime iniziative”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Economia Viaggiando Video

Italia al top in Europa per le vacanze invernali

Gen 8, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Difesa, Giorgetti: “Con l’aumento della spesa, nessuna rinuncia a priorità sociali”

Gen 8, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Meloni: “Disoccupazione mai così bassa, avanti su questa strada”

Gen 8, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Medicina, pubblicata la graduatoria dopo il semestre filtro. Oltre 22 mila idonei

Gen 8, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Sicurezza, il ministro Piantedosi: “Nel 2025 reati ridotti del 3,5%”

Gen 8, 2026
Attualità Economia Viaggiando Video

Italia al top in Europa per le vacanze invernali

Gen 8, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Difesa, Giorgetti: “Con l’aumento della spesa, nessuna rinuncia a priorità sociali”

Gen 8, 2026