COSENZA (ITALPRESS) – Più di 14 ore di lavoro per domare un incendio, che ha portato all’evacuazione per precauzione di alcune abitazioni. E’ accaduto a Rende, dove i Vigili del fuoco di Cosenza, con il nucleo NBCR regionale, sono intervenuti in seguito al ribaltamento di un’autocisterna da 50 mila litri di Gpl. L’area dove è avvenuto l’incidente è stata messa in sicurezza. Travaso concluso, è in atto la bruciatura del gas residuo. vbo/gtr

Navigazione articoli