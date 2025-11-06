Attualità Cronaca Video

Palermo: sequestrato un mercato ortofrutticolo abusivo

Nov 6, 2025
PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno individuato un mercato ortofrutticolo risultato essere totalmente abusivo. Nello specifico, i militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, con il supporto degli altri Reparti del Gruppo Palermo, hanno individuato un mercato di frutta e verdura che operava su un’area di circa 1000 mq situato nel quartiere Zisa di Palermo. Gli opportuni approfondimenti esperiti in loco permettevano di appurare la totale assenza di autorizzazione all’esercizio di attività commerciale su area pubblica. Il titolare del mercato, nei confronti del quale i finanzieri hanno proceduto con le contestazioni di natura fiscale, è stato inoltre denunciato alla locale Procura della Repubblica e sottoposto a sanzioni pecuniarie per 2.500 euro.tvi/mca2
Fonte video: Guardia di Finanza

