Scuola: aumenta il fondo per il welfare del personale

ROMA (ITALPRESS) – Via libera a nuove misure finalizzate al potenziamento del sistema scolastico nazionale attraverso interventi concreti in materia di welfare del personale, edilizia scolastica e reclutamento dei docenti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato una quota di 40 milioni per il finanziamento dell’assicurazione integrativa sanitaria. Questo provvedimento consentirà maggiori rimborsi per le prestazioni previste dalla copertura assicurativa, grazie a uno stanziamento complessivo annuo di 65 milioni di euro. Investimenti anche per garantire miglioramenti nell’ambito di materia edilizia scolastica: per assicurare risposte più rapide alle esigenze degli enti locali, è stato istituito un fondo specifico destinato agli interventi di manutenzione indifferibili e urgenti non finanziabili attraverso le risorse ordinato o i fondi del PNRR, con una dotazione iniziale di 20 milioni. Intervento anche sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, superando il vincolo del turn over e consentendo l’immissione in ruolo a tempo indeterminato di un numero adeguato di docenti per il prossimo anno scolastico. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Sottolinea che “continua il percorso di investimento nella scuola italiana. Questi interventi confermano l’attenzione del Governo e della maggioranza per chi ogni giorno lavora per il futuro dei più giovani”.

