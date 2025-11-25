Attualità Cronaca Video

Trapani: scoperto traffico di droga all’ombra di cosa nostra, 27 arresti

Di

Nov 25, 2025


TRAPANI (ITALPRESS) – In provincia di Trapani, gli agenti della Polizia di Stato, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, hanno eseguito un’ordinanza cautelare restrittiva nei confronti di 27 soggetti (16 custodia cautelare in carcere e 11 arresti domiciliari), gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in taluni casi aggravata dall’avere agito al fine di agevolare l’associazione mafiosa denominata cosa nostra, in particolare, la famiglia mafiosa di Marsala. Nel medesimo contesto operativo, tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, sono state eseguite, su delega della Procura distrettuale, 20 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati, indiziati degli stessi reati. L’imponente operazione ha visto l’impiego di 200 poliziotti, di 4 unità cinofile e di 16 pattuglie dei Reparti prevenzione crimine della Sicilia e della Calabria. vbo/mca2
Fonte video: Polizia di Stato

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Milano: 28 arresti per associazione armata dedita al narcotraffico

Nov 25, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Oro, le quotazioni continuano a salire

Nov 25, 2025
Attualità

Serie C, girone B: la baby-Juve ancora in Umbria, domani il recupero a Gubbio

Nov 25, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Forum Economie UniCredit, le sfide della filiera logistica e trasporti in Sicilia

Nov 25, 2025
TOP NEWS

Sport invernali, i consigli per prevenire e gestire i piccoli traumi

Nov 25, 2025
TOP NEWS

Cresce la logistica aerospaziale, Freight Leaders Council presenta il Quaderno 33

Nov 25, 2025
TOP NEWS

OpNet Wholesale Castle Tour, in provincia di Perugia seconda tappa business tour

Nov 25, 2025