Sanremo, Carlo Conti: “Il 13 febbraio saremo ricevuti al Quirinale da Mattarella”

Feb 4, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Oggi c’è una grandissima notizia che riguarda il Festival di Sanremo: dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica”. Lo annuncia in un video su Instagram Carlo Conti, conduttore della manifestazione canora. “Venerdì 13 febbraio, io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. È ovviamente una gioia immensa, un grande onore ed una grande emozione”.tvi/mca1

(Fonte video: Profilo Instagram Carlo Conti)

