Migranti, Ciriani: “La lista UE sui Paesi sicuri colma una lacuna e cambia il paradigma”

Feb 4, 2026
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’approvazione della lista dei Paesi terzi sicuri colma una lacuna fondamentale nel diritto europeo e italiano, permettendo di distinguere chi ha diritto di entrare da chi abusa del sistema d’asilo”. Lo afferma Alessandro Ciriani, eurodeputato di Fratelli d’Italia, in un’intervista a Claudio Brachino per Primo Piano Europa, il nuovo format televisivo dell’agenzia Italpress.
Ciriani è vice coordinatore nel gruppo dei conservatori ECR nella Commissione LIBE (Giustizia, Libertà Civili e Affari Interni) del Parlamento Europeo, che ha stilato un elenco dei Paesi da ritenersi sicuri nell’intero territorio dell’Unione. Il provvedimento rappresenta “un cambio di paradigma nella politica europea, frutto di un’ampia convergenza di governi e forze politiche di diverse matrici”.sat/mrv

