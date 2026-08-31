Bolzano: salvati 3 bambini tedeschi bloccati nel fiume Passirio a Merano





BOLZANO (ITALPRESS) – Tre bambini tedeschi in vacanza in Italia si erano allontanati dai genitori ed erano entrati in acqua nel fiume Passirio a Merano (BZ), rimanendo bloccati su un sasso, in mezzo alla forte corrente. Per riportarli a riva, fanno sapere i Carabinieri sui social, è stato necessario l’intervento degli uomini dell’Arma e dei Vigili del Fuoco volontari, insieme a un cittadino. Nelle immagini alcuni secondi delle operazioni di salvataggio. vbo/mca1

(Fonte video: David Ceska tramite ufficio stampa Carabinieri)