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Bolzano: salvati 3 bambini tedeschi bloccati nel fiume Passirio a Merano

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Ago 31, 2026


BOLZANO (ITALPRESS) – Tre bambini tedeschi in vacanza in Italia si erano allontanati dai genitori ed erano entrati in acqua nel fiume Passirio a Merano (BZ), rimanendo bloccati su un sasso, in mezzo alla forte corrente. Per riportarli a riva, fanno sapere i Carabinieri sui social, è stato necessario l’intervento degli uomini dell’Arma e dei Vigili del Fuoco volontari, insieme a un cittadino. Nelle immagini alcuni secondi delle operazioni di salvataggio. vbo/mca1
(Fonte video: David Ceska tramite ufficio stampa Carabinieri)

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