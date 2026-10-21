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Il sindaco Sala: “Non sono contrario ai militari. Solo il 20% dei fermati è di Milano”

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Ott 21, 2026
MILANO (ITALPRESS) – “Una buona riunione con spirito collaborativo, è chiaro che su Milano si concentrano tante delle tensioni che vediamo, che non saranno solo milanesi, ma in questo momento l’attenzione è qua”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi in Prefettura. “Non sono per niente contrario al fatto che arrivino 500 militari, avranno un ruolo anche dinamico” ha aggiunto, tenendo a precisare che solo il 20% degli arrestati è milanese e che quindi il problema ha un un respiro più ampio. (ITALPRESS)xu9/trl/gsl

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