ROMA (ITALPRESS) – L’equazione che l’Europa si trova a risolvere è molto complessa: da un lato il Patto Transatlantico e i difficili rapporti con l’America di Trump, dall’altro la necessità di contenere Putin, senza tuttavia dividersi. L’ambasciatore Giampiero Massolo, nella rubrica dell’Italpress “Realpolitik”, ci aiuta a orientarci in un contesto geopolitico complesso come in pochi altri momenti storici.

