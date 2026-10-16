Povertà stabile nel 2025, ma le disuguaglianze restano





ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 la povertà assoluta in Italia non è aumentata, ma continua a coinvolgere milioni di persone. Secondo l’Istat, infatti, oltre 2 milioni di famiglie non riescono a permettersi i beni e i servizi essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile, per un totale di 5,4 milioni di individui. L’incidenza è dell’8% tra le famiglie e del 9% tra le persone, valori sostanzialmente stabili rispetto al 2024. Il quadro, tuttavia, cambia notevolmente in base alla cittadinanza. Tra le famiglie composte solo da italiani la quota sfiora il 6%, ma sale e arriva al 30% se tutti i componenti sono stranieri. Stabile anche la povertà relativa, che riguarda quasi l’11% delle famiglie, oltre 2,8 milioni, e il 15% degli individui, quasi 9 milioni di persone. Numeri che non segnalano un peggioramento, ma ricordano quanto sia ancora ampia la fascia di popolazione in difficoltà.

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