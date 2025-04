Ponti di primavera, 14 milioni gli italiani in viaggio

ROMA (ITALPRESS) – L’occasione dei Ponti di Primavera non ha lasciato indifferenti gli italiani: a mettersi in viaggio nella giornata della Liberazione del 25 aprile e per il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, saranno 14 milioni che, per l’occasione, hanno programmato una pausa più lunga del solito facendo mediamente 5 giorni di vacanza. Una tendenza agevolata probabilmente dalla collocazione favorevole dei giorni di festa nel calendario 2025. Secondo un’indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi, il movimento turistico interno per questi ponti di Primavera produrrà un giro di affari di 7 miliardi. I picchi di partenze si concentreranno sul 24 aprile e tra il 26 e 30 aprile. Ancora una volta, saranno le località di mare a conquistare il podio tra le destinazioni privilegiate dai viaggiatori che sceglieranno di restare in Italia, subito seguite dalle città d’arte. Per il rimanente 12% l’opzione si orienterà invece su mete estere, dalle grandi capitali europee a quelle extra-europee. Ci si sposterà soprattutto con l’auto di proprietà e si opterà tendenzialmente per destinazioni facilmente raggiungibili.

sat/azn