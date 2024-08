Il governatore del Veneto Zaia: “La cittadinanza va meritata, noi siamo per lo Ius sanguinis”

VENEZIA (ITALPRESS) – “E’ un momento nel quale si parla moltissimo di dare la cittadinanza italiana e qualcuno vorrebbe darla in base allo Ius soli. Noi, invece, siamo per lo Ius sanguinis: sei discendente di cittadino italiano e quindi sei italiano”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Questo per un semplice motivo – prosegue -, la cittadinanza va meritata, rappresenta la condivisione di un progetto di vita, della conoscenza della lingua italiana, della conoscenza identitaria dei territori e della italianità. Questo non vuol dire essere poco aperti o poco ospitali, ma vuol dire anche tutelare gli italiani da un lato, e dall’altro tutti quegli stranieri che un vero progetto di vita in Italia ce l’hanno”, conclude.

(Fonte video Regione Veneto)

