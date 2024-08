Zaia: “Io al Coni? Ormai sono candidato a tutto”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Sono candidato a tutto quello che che passa per strada: ho avuto candidature in Europa, a commissario europeo, alla presidenza del Consiglio, in ministeri vari e al Comune di Venezia. Mi mancava nel palmarès anche la candidatura del Coni. Lasciatemi finire il mandato, che finirà tra dodici mesi”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in risposta a una domanda sul suo futuro e sull’ipotesi che venga indicato alla presidenza del Coni.

(Fonte video: ufficio stampa Regione Veneto)

