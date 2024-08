UE, il ministro Fitto: “Pronto a dare il mio contributo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Consiglio dei Ministri per la fiducia accordata nell’indicarmi a ricoprire il ruolo di membro della Commissione europea. Attendo adesso con fiducia i prossimi passaggi previsti dai Trattati per il completamento del processo di nomina. Nei prossimi cinque anni, la Commissione guidata da Ursula Von der Leyen avrà un ruolo fondamentale per il rafforzamento dell’Unione europea, del benessere e della sicurezza dei suoi cittadini nonchè per favorire la soluzione delle maggiori crisi internazionali. Sono pronto a dare il mio contributo per raggiungere questi obiettivi”. Così Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnnr, indicato dal Governo per il ruolo di membro della Commissione Europea.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).