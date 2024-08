Sicilia, Schifani: “Sul rimpasto di giunta lavorato serenamente con i partiti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sul rimpasto in giunta abbiamo lavo rato serenamente con i partiti che avevano esigenze interne di sostituzione: siamo fermamente determinati a perseguire il nostro programma, la scommessa è vincere i tempi lunghi delle regole procedurali”. A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenuto a margine della cerimonia di giuramento all’Ars dei neo assessori Giusy Savarino e Salvatore Barbagallo, freschi di nomina. “Il rapporto con il governo nazionale è ottimo e le risorse per il contrasto alla siccità non mancano – continua Schifani – Per la casella della vicepresidenza rifletteremo con calma dopo l’estate: per adesso abbiamo chiuso la vicenda degli assessorati scoperti, che non poteva durare più a lungo”.

