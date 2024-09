Il presidente della Camera Fontana: “Servono dialogo e confronto per assicurare la pace”

VERONA (ITALPRESS) – “I temi che tratteremo nelle prossime sessioni di lavoro proiettano il G7 in un’ottica globale. Il nesso tra sicurezza e sviluppo è la chiave di volta per assicurare pace e prosperità in tutto il mondo e non può essere affrontato senza un’ostinata ricerca del dialogo e del confronto anche quando le posizioni sembrano essere molto distanti. Le dinamiche securitarie e socioeconomiche sono, oggi più che mai, condizionate da eventi bellici e dal riaccendersi delle tensioni che si manifestano in vari quadranti: in Ucraina, in Medio Oriente, nel Mar Rosso e nel Sahel assistiamo a conflitti che rischiano di sfociare in un’escalation dagli esiti imprevedibili”. Così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana nell’aprire la seconda giornata del G7 delle Camere Basse a Verona.

