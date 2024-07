Editoria, Mattarella: “Difendere i valori del pluralismo”

ROMA (ITALPRESS) – “Si è aperta la discussione sulla opportunità di una nuova legge organica sull’editoria, come è avvenuto in precedenti occasioni di svolta in questa industria. È inevitabile tener conto della evoluzione tecnologica che ha mutato radicalmente diffusione e fruizione delle notizie. È responsabilità della Repubblica e dell’Unione Europea che i valori del pluralismo si affermino anche nei nuovi ambiti e si creino le condizioni per accompagnare la transizione in atto”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione Stampa Parlamentare.

sat/gtr

(Fonte video: Quirinale)