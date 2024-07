Donzelli “In bocca al lupo von der Leyen anche se FdI non l’ha votata”

CATANIA (ITALPRESS) – “In bocca al lupo anche se noi non l’abbiamo votata. Non tanto per la persona, ma soprattutto per la maggioranza che nel frattempo si era verificata. Una maggioranza con i Verdi e le varie sinistre che sono incompatibili con Fratelli d’Italia. Fratelli d’Italia non l’ha votata, ma comunque continueremo con serenità e determinazione a difendere gli interessi nazionali in Europa, così come non verrà meno da parte di Ursula Von der Leyen il rispetto per l’Italia in seguito a questa elezioni”. Lo ha dichiarato da Catania Giovanni Donzelli, parlamentare e responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, a margine della rielezione a presidente del Parlamento Europeo dell’esponente del Partito popolare europeo.

