Il ministro Piantedosi: “Nel primo semestre 2025 reati in calo del 9%”

ROMA (ITALPRESS) – “I dati aggregati più recenti indicano che nel primo semestre del 2025 si è registrato, sul territorio nazionale, un calo complessivo del 9% dei reati rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La statistica delle dinamiche della delittuosità, senza dubbio confortante, non giustifica certo toni trionfalistici determinandoci, semmai, a proseguire sulla strada intrapresa, sicuramente però i dati smentiscono nel modo più netto quanti strumentalizzano i dati per fini propagandistici ed elettorali”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera. “Nello stesso periodo sono stati più di 461.000 i soggetti denunziati ed arrestati e, vista l’incidenza dei reati commessi da migranti irregolari, abbiamo anche rafforzato i rimpatri degli stessi: nel primo semestre di quest’anno si registra un +12% rispetto all’anno scorso. I risultati che stiamo ottenendo sono frutto della sempre più incisiva attività di controllo del territorio, assicurata dalle forze di polizia, grazie alle zone di vigilanza rafforzata, le cosiddette zone rosse, e allo svolgimento sistematico di operazione ad impatto.

